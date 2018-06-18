Вехи недели. Тимошенко на острие, заморозки в Сочи и памперсы для премьера

Ни шагу назад

Экс-премьер, которой Апелляционный суд отказался сменить меру пресечения, вряд ли собирается менять свою линию поведения. Дело вовсе не в многочисленных ходатайствах в поддержку Тимошенко, озвученных представителями духовенства и общественности, просто она прекрасно понимает, что любой шаг назад в нынешних условиях будет воспринят как проявление слабости. Поэтому Юлия Владимировна делает заявления одно радикальнее другого. Она не только сообщила западной прессе, что опасается убийства в СИЗО, но и заверила британскую газету Independent, что революция в Украине – вопрос времени, и народ обязательно восстанет против Януковича.

Впрочем, пока объективного подтверждения слова Тимошенко не находят. Партия «Батькивщина» так и не смогла организовать в поддержку своего лидера по-настоящему масштабного выступления. Палаточный городок в центре столицы может удивлять западных журналистов и экспертов, но отнюдь не киевлян, привычных ко всему. Не покидает ощущение, что оппозиционеры защищают своего лидера вахтовым методом, словно берегут силы для решающей схватки.

Но тем временем за экс-премьера заступились не только всегда солидарные с ней члены Европейской народной партии, но и внешнеполитические ведомства западных стран. В Италии и Франции украинских послов вызвали в МИД, где выразили официальную обеспокоенность состоянием правосудия в Украине. Украинское Министерство иностранных дел призвало не увязывать процесс евроинтеграции с судьбой Юлии Тимошенко, за что удостоилось гневного заявления Григория Немыри – главного модератора «сердечной» поддержки из-за рубежа.

Судя по заявлениям первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, обвинение в деле Тимошенко не только не собирается отступать и искать возможности для вынесения условного приговора обвиняемой, но и стремится найти новые факты против нее. Если тенденция сохранится, то Юлию Владимировну обвинят в том, что она пьет на завтрак после утренней пробежки кровь шахтерских детей. Параллельно за пределами Украины будет нарастать информационная волна с требованием причислить ее к лику великомучеников. И если антитимошенковские пикеты у Печерского суда будет продолжать координировать «офицер и джентльмен» Олег Калашников, то вскоре с ходатайством о выдаче лидера «Батькивщины» на поруки обратятся лидеры «большой семерки».

Замороженная дружба

Не приходится сомневаться, что в Сочи Виктор Янукович и Дмитрий Медведев обсуждали и арест Юлии Тимошенко, ставший заметным событием на общемировом фоне. Если в прошлом году Дмитрий Анатольевич и Виктор Федорович буквально летели навстречу друг другу, то сегодня от их диалогов просто веет арктическим холодом. Фактически ни по одному из многочисленных вопросов, возникающих в двусторонних отношениях, российский и украинский президенты не нашли общего языка. Украина остается неуступчивой в вопросе сохранения контроля над ГТС, а Россия призвала не политизировать газовые вопросы и отказалась воспринимать формулу «3+1» в отношениях нашей страны и Таможенного Союза. На том отдыхающие президенты и разошлись.

Памперсы для премьера и кресло для кума Ющенко

В центре внимания Николая Азарова, которого правительственные пиарщики со скрипом продвигают в facebook, оказались презервативы и памперсы, которые могли подорожать после отмены для этой категории товаров льготного налогообложения. Николая Янович не только пообещал выпуск этих товаров воистину народного потребления на украинской земле, но и одернул слишком ретивых налоговиков, излишне радеющих за наполнение казны. Откровенно говоря, странная у правительства логика: зачем принимать непопулярные решения, чтобы потом с пафосом их отменять, если заранее продумывать последствия решений элементарно выгоднее. К тому же не обладающий даже минимальной харизмой и склонностью к самостоятельной политической игре Азаров мало похож на всеукраинского спин-доктора.

Чтобы как-то скрасить ожидание показаний Виктора Ющенко по делу Юлии Тимошенко Виктор Янукович назначил кума Виктора Андреевича, бывшего молодежного министра в правительствах Тимошенко, Юрия Павленко президентским уполномоченным по правам ребенка. Должность, несомненно, нужная, заодно на Банковой продолжили процесс интеграции вчерашних «оранжевых» в систему власти.

Евгений Магда