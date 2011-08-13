В Донецке образовали Комитет сопротивления диктатуре

Сегодня в Донецке 15 политических партий и общественных организаций оппозиционной направленности образовали Комитет сопротивления диктатуре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной партийной организации ВО «Батькивщина».

В сообщении отмечено, что членами Комитета был создан секретариат с представителей политических партий: «Батькивщина», «Украина будущего», «Конгресс украинских националистов», «Фронт перемен», а также общественных организаций «Мемориал им.В. Стуса» и «Союз обманутых вкладчиков».

Сегодня члены комитета приняли политические заявление и манифест.

Авторы принятых документов намерены добиваться отставки Президента Украины и немедленного освобождения всех политических заключенных в стране.

«Мы, представители разных политических сил и общественных организаций, заявляем о нашем единстве в решительном сопротивлении диктатуре и провозглашаем начало всеукраинской бессрочной акции протеста, о намерении добиваться всеми действенными средствами отставки Президента Украины и действующего правительства» - говорится в манифесте.

В заявлении оппозиционные силы требуют «немедленного освобождения всех политических заключенных, восстановления открытых судебных разбирательств и возвращение судебной системы Украины в правовое русло, а не использовать ее как средство расправы над оппонентами правящего режима».

Члены созданного Комитета обратились к представителям оппозиционных политических сил, общественных организаций с приглашением к участию в совместной работе.

«Обращаемся ко всем сознательным неравнодушным донетчанам с призывом «Не будьте равнодушными!», «Земляки, присоединяйтесь к нашей борьбе! Вместе мы победим!», - отмечается в принятых документах.