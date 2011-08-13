МИД Италии вызвал на ковер посла Украины
18:41, 13 августа 2011Политика
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Из-за ареста Тимошенко
Министерство иностранных дел Италии пригласило посла Украины в этой стране, чтобы выразить ему озабоченность, с которой Италия отслеживает процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.
В сообщении на официальном сайте МИД Италии говорится, что во время встречиитальянская сторона отметит необходимость полного соблюдения основных прав человека, норм правового государства и прозрачности судебного процесса в соответствии с демократическими принципами и международными стандартами судебной практики, сообщает Зеркало недели.
Издание напоминает, что ранее из-за ареста Ю.Тимошенко был вызван посол Украины во Франции.
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