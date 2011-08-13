МИД Италии вызвал на ковер посла Украины

Министерство иностранных дел Италии пригласило посла Украины в этой стране, чтобы выразить ему озабоченность, с которой Италия отслеживает процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

В сообщении на официальном сайте МИД Италии говорится, что во время встречиитальянская сторона отметит необходимость полного соблюдения основных прав человека, норм правового государства и прозрачности судебного процесса в соответствии с демократическими принципами и международными стандартами судебной практики, сообщает Зеркало недели.

Издание напоминает, что ранее из-за ареста Ю.Тимошенко был вызван посол Украины во Франции.