Оппозиция потребует от США и ЕС санкций против украинских чиновников?

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Степан КУРПИЛЬ и Юрий ОДАРЧЕНКО и представители общественности передали сегодня в Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обращение более трех тысяч граждан с просьбой запретить въезд в США судье Печерского районного суда г. Киева Родиону КИРЕЕВУ и судье Апелляционного суда столицы Ольге ЕФИМОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам С.КУРПИЛЬ сообщил, что оппозиция будет передавать подобные обращения и в посольства других стран.

«Сегодня Посольство США – это первое посольство, в которое мы приехали. По сути, мы обратимся во все посольства, в том числе страны Шенгенской зоны, Посольство Канады, Представительство ЕС в Украине с аналогичными требованиями», - сказал депутат.

В свою очередь, Ю.ОДАРЧЕНКО не исключил, что оппозиция будет инициировать подписание обращений к правительствам других государств с призывом ввести санкции против других украинских высокопоставленных должностных лиц из-за политических репрессий, которые осуществляются в Украине.

«Я думаю, что, возможно, эта инициатива распространится и на украинских чиновников, высокопоставленных должностных лиц, руководителей Украины, которые являются фактически заказчиками этого политического судилища», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Справка УНИАН. Судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ рассматривает уголовное дело по обвинению экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

12 августа судья Апелляционного суда столицы О. ЕФИМОВА приняла решение об отказе принять к рассмотрению по существу жалобу на решение Печерского райсуда об аресте Ю.ТИМОШЕНКО.