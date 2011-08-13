Избитая девушка уверяет, что сын регионала - ни при чем

Народный депутат Украины от Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО опроверг информацию об избиении его сыном Егором девушки в одном из запорожских кафе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПЕКЛУШНКО заявил сегодня в Запорожье на пресс-конференции, на которую пришел со своим сыном Егором и девушкой, представившейся Эллиной КРАВЦОВОЙ – пострадавшей 9 августа от нападения в кафе «Веселый Роджер» на Набережной магистрали Запорожья.

А.ПЕКЛУШЕНКО утверждает, что информация об избиении его сыном девушки - провокация, организованная с целью опорочить его в преддверии выборов в Верховную Раду.

«Это провокация – провокация недоброжелателей, которые совершили подлый информационный выпад, чтобы скомпрометировать меня перед выборами в Верховную Раду. За 10 лет моей политической карьеры было разное, но такого чтобы касалось моих детей - не было. Я понимаю, что как политик я должен быть готов к подобного рода вещам, но при чем здесь моя семья и дети? Тот, кто задумал эту провокацию, обязательно ответит», - заявил А.ПЕКЛУШЕНКО.

На пресс-конференции в качестве доказательства непричастности своего сына к избиению девушки он предоставил журналистам ответ на его запрос по происшествию Главного управления МВД Украины в Запорожской области.

В данном документе, в частности, утверждается, что «в результате конфликта с неизвестным мужчиной в кафе «Веселый Роджер» в милицию обратилась гр. КРАВЦОВА Елика Олеговна с диагнозом перелом основы носа и многочисленными ушибами мягких тканей лица. В ходе проверки инцидента Орджоникидзевским райотделом МВД в Запорожской области установлено, что факты о причастности вашего сына - гр.ПЕКЛУШЕНКО Е.А. не соответствуют действительности. По данным базы УГАИ в Запорожской области автомобиль «Фольксваген – Таурег» на ваше имя не зарегистрирован».

Информацию об этом подтвердила журналистам и прибывшая на пресс-конференцию девушка, представившаяся пострадавшей в результате инцидента.

«Молодой человек, избивший меня, был в два раза больше, выше Егора ПЕКЛУШЕНКО. С Егором я не была знакома. На опознании в милиции увидела его впервые», - сказала Е.КРАВЦОВА.

Кроме того, А.ПЕКЛУШЕНКО заявил, что у него «есть 200 процентов уверенности, в том, кто является автором провокации». Однако каких бы то ни было конкретных имен депутат не назвал.

Справка УНИАН. Ночью 9 августа 2011 г. в ресторане «Веселый Роджер», расположенном в Запорожье на Набережной магистрали, неизвестный избил возле санузла девушку, после чего скрылся на автомобиле «Фольксваген-Таурег».

Спустя несколько дней ряд СМИ распространили информацию о возможной причастности к преступлению Е.ПЕКЛУШЕНКО - сына народного депутата Украины от Партии регионов.

Партия регионов данную информацию официально опровергла.

Милиция 12 августа в связи с происшествием возбудила уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство».