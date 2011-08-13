Польские эксперты: у прокуратуры нет доказательств вины Тимошенко

Представленные прокуратурой доказательства по делу о превышении полномочий бывшей главой украинского правительства Юлией ТИМОШЕНКО во время подписания «газового» контракта в январе 2009 года не подтверждают ее вины.

Об этом написали аналитики Центра восточных исследований (OSW, Варшава) в переданном УНИАН анализе «дела Тимошенко».

Эксперты отметили, что прокуратура в своем обвинении концентрируется на доказательстве «тяжелых последствий» подписания «газового» контракта, а не на самом превышении полномочий.

«Из слов свидетелей следует, что она не превысила полномочий, а также, что прокуратура пренебрегла во время досудебного следствия деталями процедуры принятия решений в канцелярии премьера», - написали эксперты.

Они назвали дело Ю.ТИМОШЕНКО «политическим», преследующим цель исключить ее участие в политической жизни Украины.

«Очередных свидетелей спрашивают о деталях переговоров, способе определения цены газа, связях ТИМОШЕНКО с Россией, в том числе, с 90-х годов и т.д. Многие из этих обстоятельств не имеют значения для сути дела и служат, скорее, для дискредитации Юлии ТИМОШЕНКО на посту премьера», - отметили аналитики.

Эксперты также заметили, что предъявленные Ю.ТИМОШЕНКО обвинения делают невозможным ее «условное» осуждение ввиду избранной прокурорами классификации «тяжелых последствий», к которым привели ее действия. Они напомнили, что Уголовный кодекс предусматривает за такое преступление наказание от 7 до 10 лет лишения свободы и запрещение занимать определенные должности до трех лет.

Аналитики OSW также не исключают, что взятие Ю.ТИМОШЕНКО под стражу стало реакцией властей на поведение экс-премьера во время конфронтации с действующим главой правительства Николаем АЗАРОВЫМ, а не запланированной заранее акцией.

Эксперты выразили убеждение, что сам арест был незапланированным, поскольку в ином случае судья позволил бы арестовать экс-премьера еще раньше.

«Выглядит так, что непосредственной причиной стала конфронтация в этот день между обвиненной и главой правительства Николаем АЗАРОВЫМ, в том числе демонстративное требование предоставить переводчика», - написали эксперты.

«Создается также впечатление, что Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что международное сообщество не допустит ее ареста», - добавили аналитику.

Как сообщал УНИАН, Печерский суд Киева рассматривает дело Юлии ТИМОШЕНКО с 24 июня этого года. 5 августа суд удовлетворил просьбу прокуратуры изменить меру пресечения с подписки о невыезде арестом из-за «препятствования в установлении истины и нарушения порядка во время рассмотрения дела» со стороны Ю.ТИМОШЕНКО.