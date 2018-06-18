Не переходи дорогу Виктору
Похоже, основной мотив ареста Тимошенко - желание отомстить... Сводя счеты, Янукович может нанести серьезный вред самому себе... Он подобен Путину во время его первого президентского срока... Правосудие по-украински
|Юлия Тимошенко во время заседания Печерского суда
Преследование Тимошенко режимом началось почти сразу после того, как она проиграла (с очень незначительным отрывом) на прошлогодних президентских выборах. Во-первых, Янукович нанял иностранных детективов и адвокатов, которые должны были накопать на нее какую-то грязь. Но им это не удалось. Потому в мае прокуратура обвинила Тимошенко в превышении должностных полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.
Результат этого очень необычен, ведь это вызывало гнев как в России, так и у Европейского Союза. Россия восприняла эти обвинения как непрямую атаку на своего премьер-министра Владимира Путина, который подписал это соглашение с Тимошенко. ЕС был недоволен, потому что он извлек выгоду от этого соглашения, что положило конец спору, который вынудил замерзать часть континента.
Формальной причиной ареста Тимошенко на прошлой неделе было «неуважение к суду». Но в действительности, как отмечают большинство наблюдателей, это было неуважение к самому Януковичу и его людям, которые бросили ее за решетку. Тимошенко использовала судебный процесс, чтобы превратить свидетелей обвинения в посмешище. Когда действующий премьер-министр Украины Николай Азаров отказался удовлетворить ее требования о том, чтобы он давал показания по-украински, а не по-русски, она попросила переводчика. Высокопоставленным должностным лицам она задавала вопрос об их семейных бизнес интересах и причастности к газовому посреднику РосУкрЭнерго.
В случае признания виновной, что кажется все более вероятным, Тимошенко угрожает до 10 лет тюрьмы. Ее могут амнистировать или уменьшить ей срок. Но обвинительный приговор не даст ей конкурировать на выборах с Януковичем, во время которых она, безусловно, будет высмеивать его уголовное прошлое и бессмысленные высказывания, которые он так часто допускает.
|Виктор Янукович
Фото Тимошенко, которую выводят из зала суда, и вооруженных бойцов спецподразделений, которые разгоняют небольшие протесты под зданием суда, подтвердили худшие страхи многих людей относительно Януковича. Бросив Тимошенко за решетку еще до завершения суда, он перешел черту. И в этом он подобен Владимиру Путину во время его первого президентского срока в России, когда он в 2003 году решил арестовать нефтяного магната Михаила Ходорковского.
Разница в том, что Путин знал, что он делает. Янукович же, кажется, перешел Рубикон, даже не заметив этого. И все же, в Украине, как и в России, проблема таких актов расплаты заключается в том, что они делают мирную передачу власти от одного лидера к другому намного менее достоверной.