Не переходи дорогу Виктору

Арест прежнего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко 5 августа был вполне предполагаемым, и все же он стал неприятным сюрпризом. Он был предполагаемым не из-за того, что она что-то сделала или не сделала, а из-за того, что за человек - президент Украины Виктор Янукович: жесткий, мстительный, который руководствуется кодексом поведения уголовного мира. Он стал сюрпризом, потому что Янукович – прагматичный человек, а арест его самого большого политического врага принесет ему больше беды, чем пользы.

Преследование Тимошенко режимом началось почти сразу после того, как она проиграла (с очень незначительным отрывом) на прошлогодних президентских выборах. Во-первых, Янукович нанял иностранных детективов и адвокатов, которые должны были накопать на нее какую-то грязь. Но им это не удалось. Потому в мае прокуратура обвинила Тимошенко в превышении должностных полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.

Результат этого очень необычен, ведь это вызывало гнев как в России, так и у Европейского Союза. Россия восприняла эти обвинения как непрямую атаку на своего премьер-министра Владимира Путина, который подписал это соглашение с Тимошенко. ЕС был недоволен, потому что он извлек выгоду от этого соглашения, что положило конец спору, который вынудил замерзать часть континента.

Формальной причиной ареста Тимошенко на прошлой неделе было «неуважение к суду». Но в действительности, как отмечают большинство наблюдателей, это было неуважение к самому Януковичу и его людям, которые бросили ее за решетку. Тимошенко использовала судебный процесс, чтобы превратить свидетелей обвинения в посмешище. Когда действующий премьер-министр Украины Николай Азаров отказался удовлетворить ее требования о том, чтобы он давал показания по-украински, а не по-русски, она попросила переводчика. Высокопоставленным должностным лицам она задавала вопрос об их семейных бизнес интересах и причастности к газовому посреднику РосУкрЭнерго.

В случае признания виновной, что кажется все более вероятным, Тимошенко угрожает до 10 лет тюрьмы. Ее могут амнистировать или уменьшить ей срок. Но обвинительный приговор не даст ей конкурировать на выборах с Януковичем, во время которых она, безусловно, будет высмеивать его уголовное прошлое и бессмысленные высказывания, которые он так часто допускает.

Но, сводя счета, Янукович может нанести серьезный вред самому себе. По данным опросов, Тимошенко, которая сама – далеко не ангел, и которой не доверяют многие украинцы, не составляет серьезной угрозы Януковичу. Но они также допускают, что Янукович может проиграть выборы другому оппоненту, скажем, Арсению Яценюку, прежнему председателю Национального банка и прежнему спикеру парламента. По словам редактора еженедельника «Зеркало недели» Юлии Мостовой, посадив Тимошенко за решетку, Янукович потерял полезного спарринг-партнера и объединил разъединенную оппозицию.

Фото Тимошенко, которую выводят из зала суда, и вооруженных бойцов спецподразделений, которые разгоняют небольшие протесты под зданием суда, подтвердили худшие страхи многих людей относительно Януковича. Бросив Тимошенко за решетку еще до завершения суда, он перешел черту. И в этом он подобен Владимиру Путину во время его первого президентского срока в России, когда он в 2003 году решил арестовать нефтяного магната Михаила Ходорковского.

Разница в том, что Путин знал, что он делает. Янукович же, кажется, перешел Рубикон, даже не заметив этого. И все же, в Украине, как и в России, проблема таких актов расплаты заключается в том, что они делают мирную передачу власти от одного лидера к другому намного менее достоверной.

The Еconomist