Черкасская «Батьківщина» заявляет об избиении депутата

В городе Ватутино Черкасской области была избита депутат Ватутинского городского совета от «Батьківщини» Анна ТРОСТЯНСКАЯ.

Об этом сообщает официальный сайт Черкасской областной организации ВО «Батьківщина».

Как отмечается в сообщении, во вторник, 9 августа в 18 часов депутат Ватутинского городского совета из фракции «Батьківщина» А.ТРОСТЯНСКАЯ вышла из своего подъезда, чтобы встретиться с избирателем, который просил о помощи. Женщина ожидала напротив входа в многоэтажку. Вдруг ее внимание привлек высокий юноша в темных очках, который стремительно шел в ее сторону. Когда незнакомец выхватил из кармана бутылку с какой-то жидкостью и побежал, депутат поняла, что это нападение, и стала бежать. Но молодой мужчина быстро догнал свою жертву и, свалив с ног несколькими ударами в голову, стал бить ее ногами.

А.ТРОСТЯНСКАЯ потеряла сознание, поэтому все, что произошло потом, ей рассказали соседи, которые прибежали на крик. По их словам, когда из подъездов стали выскакивать жильцы дома, нападающий убежал.

Впоследствии на место инцидента прибыла милиция и «скорая». Правоохранители составили протокол, а врачи установили у А.ТРОСТЯНСКОЙ многочисленные ушибы головы и туловища, но почему-то отложили госпитализацию пострадавшей на следующий день.

В настоящее время женщина находится дома, но чувствует себя плохо. Нападение связывает исключительно со своей депутатской деятельностью.

По ее словам, еще 20 апреля 2011 года к ней поступило анонимное письмо, что если она не прекратит вмешиваться в деятельность городской власти, то ей зальют лицо кислотой. Поэтому она и стала убегать, увидев в руках нападающего бутылку. Недавно ей позвонил на мобильный неизвестный, и стал угрожать. Впоследствии с того же номера пришло СМС с угрозами. В обоих случаях депутат написала заявления в милицию, но правоохранители еще не установили личность того, кто ей угрожал.

По сообщению официального сайта Черкасской областной организации ВО «Батьківщина» А.ТРОСТЯНСКАЯ как депутат городского совета постоянно оппонирует городскому председателю, поскольку считает, что многие его решения наносят вред обществу. Последней темой для противостояния стало желание мэра продать земельный участок в парковой зоне. В результате ее обращений, утверждает депутат, правоохранители насчитали городской власти 417 тыс. 678 грн. убытков, нанесенных государству в результате этого решения.

Еще одной своей заслугой А.ТРОСТЯНСКАЯ называет реакцию правоохранительных органов на сдачу в аренду коммунального имущества города одной из приближенных к городскому председателю структур. В результате проверки был установлен ряд нарушений и со стороны власти, и со стороны арендатора, а на имущество последнего был наложен арест.

Областная организация ВО «Батьківщина» выразила обеспокоенность событиями в Ватутино. По словам председателя Черкасской областной организации ВО «Батьківщина» Анатолия БОНДАРЕНКО, пока еще уголовное дело по факту нападения на активистку партии не возбуждено, ведется проверка. «Но мы утверждаем, что систематические угрозы, а затем нападение на А.ТРОСТЯНСКУЮ является ни чем иным, как преследованием за активную гражданскую позицию и принадлежность к оппозиционной силе. Поэтому требуем от правоохранительных органов немедленной реакции, поскольку мы не исключаем, что злоумышленники не остановятся», - заявил председатель облорганизации «Батьківщини». Также он отметил, что областная организация партии обратилась в облУМВД и прокуратуру Черкасской области с требованием взять под контроль расследование.