В Днепропетровске создан Комитет сопротивления диктатуре

Сегодня в Днепропетровске был создан Комитет сопротивления диктатуре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии «Батьківщина».

В комитет вошли «Батьківщина», «Фронт Змін», «Наша Украина», Конгресс украинских националистов, партия «Реформы и порядок» и ряд общественных организаций.

«В связи с угрозой, которая появилась перед украинской демократией, мы, представители политических партий и общественных организаций, заявляем об объединении своих усилий в Комитете сопротивления диктатуре», – цитирует пресс-служба руководителя Днепропетровской городской организации «Батьківщина» Максима КУРЯЧОГО.

Сегодня также в центре Днепропетровска партия «Батьківщина» установила 20 палаток, чем начата круглосуточная бессрочная акция в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

В палатках организованы общественные приемные депутатов от партии «Батьківщина» в местных советах разных уровней и сбор подписей против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.