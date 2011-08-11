Завтра Тимошенко будет в суде, но другом

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ заявляет, что Ю.ТИМОШЕНКО будет присутствовать на заседании Апелляционного суда г. Киева по рассмотрению ее искового заявления о незаконности постановления Печерского районного суда Киева от 5 августа о взятии ее по стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СИРЫЙ сообщил сегодня журналистам после окончания судебного заседания.

«Ю.ТИМОШЕНКО будет присутствовать на заседании суда», - сказал Н.СИРЫЙ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНО также сообщил, что в случае удовлетворения требований, изложенных в апелляционной жалобе, Ю.ТИМОШЕНКО должна быть освобождена из-под стражи.

«Если суд примет наши доводы, а они весьма убедительны, то он должен отменить постановление Печерского суда и сразу освободить Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 5 августа 20011 года удовлетворил ходатайство государственного обвинения о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу в связи с системными нарушениями порядка судебного заседания, высказываниями, свидетельствующими о неуважении к суду и участникам процесса.

Ю.ТИМОШЕНКО с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО уже 5 раз вносила на рассмотрение суда ходатайство об изменении меры пресечения, однако суд отказывал в его удовлетворении.

В пятницу, 12 августа, в 9.30 в Апелляционном суде города Киевабудет рассматриваться апелляция председателя партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно решения Печерского райсуда Киева об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.