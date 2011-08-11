Сторонники Тимошенко облепили автозак ее портретами

Автозак с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО традиционно в сопровождении нескольких сотен сотрудников специального подразделения «Беркут» двинулся от Печерского районного суда к Лукьяновскому СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, как и в предыдущие разы, бойцы «Беркута» создала коридор от двора суда до Крещатика для свободного передвижения автозака.

По Крещатику этот автомобиль двигался также в сопровождении «Беркута».

Сегодня сторонники Ю.ТИМОШЕНКО наклеили на автозак, которым перевозят Ю.ТИМОШЕНКО, наклейки с портретами экс-премьера, на которых написано «Україні – волю!», однако работники милиции попробовали их сорвать.

Впервые работники «Беркута» во дворе суда шеренгой оттеснили людей, которые наблюдали за судебным процессом, на 10 м от автозака с Ю.ТИМОШЕНКО.

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В судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 9.30 15 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в суде судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ.

Покидая зал судебного заседания, Ю.ТИМОШЕНКО уже традиционно обратилась к присутствующим со словами: «Слава Украине!». Присутствующие ответили ей: «Героям слава!»