Возле Печерского суда во время драки с милицией пострадал оператор СТБ
18:49, 11 августа 2011Политика
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О событии рассказала корреспондент
В конце прошлой недели в драке между спецподразделениями МВД и сторонниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на Крещатике во время выполнения редакционного задания пострадал оператор СТБ Константин БОГУСЛАВСКИЙ.
Об этом «Телекритике» рассказала корреспондент СТБ Наталия СОКОЛЕНКО. «Первые часы Костя не мог дышать, он получил сильный ушиб междуреберных тканей и грудной клетки», - рассказала Н.СОКОЛЕНКО.
Во время столкновения также была разбита видеокамера. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы, опрошены свидетели. Н.СОКОЛЕНКО написала заявление в милицию.
К.БОГУСЛАВСКИЙ в настоящее время находится на больничном.
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