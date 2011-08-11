Киреев таки дотянул до апелляции

Председательствующий по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьеру и ее защите в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения, примененной к ней 5 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Р.КИРЕЕВ объявил после перерыва в судебном заседании.

«В удовлетворении ходатайства отказать. Решение обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд г. Киева 5 августа удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу. Экс-премьер с 5 августа находится в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщалось, в пятницу, 12 августа, в 9.30 Апелляционный суд Киева начнет рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на изменение меры пресечения.