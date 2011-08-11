Королевская говорит, что украинцев напугал арест Тимошенко

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батьківщина») подает ходатайство о разрешении на посещение Юлии ТИМОШЕНКО в СИЗО.

Как сообщила УНИАН Н.КОРОЛЕВСКАЯ, она хочет своими глазами убедиться в том, что лидера БЮТ содержат в надлежащих условиях, проследить за соблюдением гражданских и политических прав лидера БЮТ, а также поддержать Ю.ТИМОШЕНКО лично в это решающее для страны время. Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ хочет передать слова поддержки от десятков тысяч людей из Киева и многих регионов Украины, которые она посещает во время своей поездки по стране.

«Я только что вернулась из поездки по Хмельницкой и Винницкой областям, и хочу заверить: люди единодушно осуждают судебный произвол в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. Больше всего их пугает то, что Украина из государства, которое стало на путь демократии и европейского вектора развития, может превратиться в один большой лагерь», - прокомментировала политик.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что по ее инициативе в Виннице и Хмельницком уже созданы Комитеты сопротивления диктатуре. Кроме того, вчера, после ее выступления на сессии Хмельницкого горсовета, депутаты поддержали ее призыв и приняли резолюцию в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО. Также, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, она планирует рассказать лидеру БЮТ о своих последующих поездках по всей Украине с целью мобилизации массовых выступлений в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы сделаем все для того, чтобы судебное рассмотрение вернулось в правовое русло, и Ю.ТИМОШЕНКО вышла на свободу. Мы восстановим справедливость! Этот слоган сегодня является актуальным как никогда », - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.