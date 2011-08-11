Киреева просят сделать подарок матери Тимошенко

В судебном разбирательстве уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 18.20 для рассмотрения ходатайства защиты об изменении меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, для рассмотрения этого ходатайства и принятия решения председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ ушел в совещательную комнату.

Во время обсуждения этого ходатайства представители государственного обвинения заявили, что нет оснований для удовлетворения ходатайства об изменении для Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения.

«Государственное обвинение с большим уважением относится к гражданам, которые написали заявления о взятии на поруки, однако в них содержатся те же обоснования, которые уже рассматривались в предыдущих ходатайствах и по которым суд уже принимал решение. Поэтому, по мнению обвинения, нет оснований для удовлетворения ходатайства», - сказал прокурор Александр МИКИТЕНКО.

В свою очередь, экс-премьер уточнила, что свои гарантии в заявлениях предоставили руководители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Греко-католической и Римско-католической церквей, а также всех протестантских церквей.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что в суд с заявлениями обратились лидеры всех оппозиционных партий, известные журналисты, выдающиеся деятели искусства, спортсмены, музыканты, Герои Украины, Герои социалистического труда, лауреаты Шевченковской премии, городские председатели, председатели районных и областных советов и многие другие.

Экс-премьер выразила всем благодарность за их публичную искреннюю позицию. «Это самая высокая оценка моей деятельности как политика, гражданки, человека. Если вы не передадите им на поруки, вы выразите недоверие не мне, а всем этим известным выдающимся людям. Из уважения к этим людям я прошу удовлетворить это ходатайство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к суду.

В свою очередь, ее супруг Александр ТИМОШЕНКО, допущенный к процессу в качестве защитника из круга близких родственников, обратился с просьбой к суду при принятии решения по поводу этого ходатайства учесть то, что сегодня у мамы Ю.ТИМОШЕНКО день рождения.