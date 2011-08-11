Интеллигенцию сегодня заставляли подписаться под письмом за Тимошенко?

Президент Фонда свободных журналистов имени Вячеслава Чорновола Дмитрий Понамарчук заявляет, что представителей украинской интеллигенции сегодня заставляли подписаться под письмом в защиту Тимошенко и против судебной системы в Украине.

Агентству Украинские национальные новости журналист рассказал, что ему звонили знакомые и рассказывали, что дело доходит до шантажа. "Нам говорят, что если подпишете обращение, то вы - демократы, иначе – вы изменники", - сообщили Понамарчуку его собеседники и прибавили, что к ним обращались с требованием поставить подпись до 17.00.

Со слов Понамарчука, он попросил всех тех, к кому обращались с соответствующим предложением, "не поддаваться на шантаж и на провокации" и призывал тех, кто согласен с текстом письма, сделать это индивидуально, без принуждения, и открыто заявить о своей позиции.

Агентство также напоминает, что 4 августа Дмитрий Понамарчук позвонил в редакцию Украинских национальных новостей и выразил возмущение по поводу того, что отдельные журналисты "травят" подписантов листа представителей украинской интеллигенции к Президенту Украины Виктору Януковича.

Он сказал, что в знак солидарности с позицией украинской интеллигенции, которая поддержала Президента, тоже ставит подпись под письмом и призывает это сделать тех, кто поддерживает реформы главы государства и борьбу с коррупцией.