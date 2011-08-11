Турчинов рассказал, как из него выжимали «нужные ответы»

Заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что сегодня не стоит рассчитывать на решение суда об освобождении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из-под стражи по ходатайствам ее защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после завершения допроса в Печерском районном суде г. Киева.

«Сейчас у защиты, я надеюсь, будет время, чтобы они подали очередные требования об освобождении Юлии Владимировны. Что касается решения суда, к сожалению, у меня нет здесь никакого оптимизма», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Комментируя свой допрос, он заметил, что его показания «очень не понравились представителям Генеральной прокуратуры: они ли перебивали, ли задавали вопросы, содержания которых они сами не понимали».

«Я пытался предельно детально объяснить в этом помещении (в суде) о тех масштабных коррупционных преступлениях, которые привели к началу газового кризиса 2009 года. И именно предоставлял по этому поводу документы, ни один из которых суд не приобщил к делу. Все позиции обвинения я аргументировано опроверг, потому что сам был непосредственным участником этих событий, в частности, заседание (правительству) 19 января, 21 января (2009 года), и даже, имея нотариально заверенный документ, суд счел, что он не годится для того, чтобы приобщить к делу», - отметил он.

Бывший первый вице-премьер заявил, что в материалах дела были документы «на бумажке, напечатанные на машинке, без какой-либо визы, без какой-либо печати», на основании которых «сфабриковано это дело», так же, как были приобщены выдержки из страницы в Twitter Ю.ТИМОШЕНКО, которые считаются Генпрокуратурой документами.

По словам А.ТУРЧИНОВА, и прокуратура, и суд «работают как одна команда, перебивая защиту, по три-четыре раза задавая одни и те же вопросы, надеясь получить нужный для себя ответ».