Судья считает, что США вмешивается во внутреннюю политику Украины

Заявление правительства США об освобождении Тимошенко из-под стражи является средством влияния на внутреннюю политику Украины. Об этом в интервью УКРІНФОРМузаявил глава Совета судей общих судов Павел Гвоздик.

Как считает эксперт, это заявление "направлено, прежде всего, на достижение определенных политических целей (которые могут не иметь вообще никакого отношения к правосудию). Это заявление не демонстрирует заинтересованность правительства США в улучшении системы украинского правосудия и необходимости укрепления демократических принципов украинского общества".

Гвоздик обращает внимание на то, кому адресовано это заявление:"...Адресовано оно прежде всего правительству Украины, которое, в соответствии с Конституцией Украины, никакого законного влияния на судебную систему не имеет. Учитывая это, призывы повлиять являются ничем иным, как подстрекательством правительства Украины к противоправным действиям - влиянию на суд, что прямо противоречит международно-правовым документам и Конституции Украины".

"Известно ли об этом в США? Безусловно, ведь расчет тут политический и направлен он не на установление истины или улучшение ситуации в украинских судах, а в поддержку одного из участников судебного процесса и таким образом определенной политической силы", - делает вывод судья.

Гвоздик также считает, что попытка политических сил повлиять на ход процесса противоречит фундаментальным принципам правосудия и является ничем иным как давлением на суд. "Параллельно с этим проходит мощная кампания по компрометации как суда в целом, так и отдельных его представителей. Такие действия следует расценивать как угрозу независимости судебной власти, как такие, что взрывают основы гражданского общества, как такие, что посягают на демократическое развитие страны. Государственные же органы должны принимать все законные меры для обеспечения независимого и беспристрастного функционирования суда - это их конституционная обязанность", -сказал судья в интервью агентству.