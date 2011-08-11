Кирееву передали очередную пачку прошений за Тимошенко

Защита экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в пятый раз обратилась к Печерскому райсуду с ходатайством об изменении в отношении своей подзащитной меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил адвокат экс-премьера Николай СИРЫЙ после завершения допроса бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

«Отсутствуют правовые и фактические основания для содержания Ю.ТИМОШЕНКО под стражей», - сказал Н.СИРЫЙ.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО также приложил к своему ходатайству обращение от священников Украинской греко-католической церкви, общественных организаций, а также народных депутатов Арсения ЯЦЕНЮКА, Николая МАРТЫНЕНКО, Ирины ГЕРАЩЕНКО об их гарантиях, что Ю.ТИМОШЕНКО не будет уклоняться от судебного следствия, и готовности взять ее на поруки.

В то же время, Н.СИРЫЙ не смог объявить все обращения из-за их большого количества и передал их на рассмотрение суда.