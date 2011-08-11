На помощь Тимошенко уже снаряжают содокладчиков ПАСЕ

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Майлис РЕПС (Эстония, АЛДЕ) и Мариэтта де ПУРБЕ-ЛУНДИН (Швеция, ЕНП/ХД) выразили обеспокоенность в связи с арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщается на официальном сайте Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Ее арест якобы за неуважение к суду утверждает в мысли о политической природе обвинений против нее», - заявили содокладчики.

Они отметили, что уголовный процесс свидетельствует о насущной необходимости в проведении дальнейшей судебной реформы в Украине, поскольку действующее законодательство создает возможности для криминализации политических решений, если новая власть не соглашается с ними.

«Любое политически мотивированное преследование членов предыдущего правительства является неприемлемым. Мы призываем украинскую власть немедленно освободить ТИМОШЕНКО и продемонстрировать максимальную сдержанность в контексте судебного процесса против нее и других бывших членов правительства», - заявили содокладчики.

Также сообщается, что содокладчики М.РЕПС и М.ПУРБЕ-ЛУНДИН посетят Украину 19-23 сентября в рамках текущего мониторинга Украины Парламентской Ассамблеей Совета Европы.