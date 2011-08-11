Прокуроры рассмешили Тимошенко и ее адвокатов

На заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО уже почти пять часов длится допрос бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, который вызван в качестве свидетеля по ходатайству стороны защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, после вопросов Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов свои вопросы А.ТУРЧИНОВУ стали задавать представители государственного обвинения.

Государственное обвинение несколько раз обращало внимание суда на то, что А.ТУРЧИНОВ избегает конкретных ответов на вопросы, но адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО отрицали это, настаивая на том, что прокуроры повторяют одни и те же вопросы или выясняют обстоятельства, которые не касаются сути обвинения.

После небольшой дискуссии на эту тему Ю.ТИМОШЕНКО спросила: «Почему вы не делали замечания ГРИЩЕНКО (нынешнему министру иностранных дел Украины, послу Украины в России в 2009 году Константину ГРИЩЕНКО – УНИАН), когда он рассказывал о космосе и звездах?»

Государственное обвинение продолжило выяснять обстоятельства и детали организации и проведения внеочередного заседания правительства 19 января 2009 года, а также позиции членов правительства относительно директив, которые были вынесены на коллегиальное обсуждение. Когда А.ТУРЧИНОВ ответил на все эти вопросы, прокурор начал выяснять отношения А.ТУРЧИНОВА и Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на эти вопросы, бывший первый вице-премьер отметил, что с Ю.ТИМОШЕНКО он знаком с 1996 или 1997 года, имеет с ней нормальные отношения и тому подобное. «Я был в ее подчинении лишь тогда, когда работал в правительстве. Независимо от отношений, я даю объективные показания», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Возвращаясь к теме газовых соглашений 2009 года, один из прокуроров спросил А.ТУРЧИНОВА: «Откуда Вам известны Ваши ответы?» Этот вопрос вызвал у Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов продолжительный смех, но председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ не сделал им замечания, хотя адвокат Юрий СУХОВ все же извинился за смех.

«Я хочу выразить благодарность Виктору ЯНУКОВИЧУ за то, что он такого качества прокуроров сюда предоставил», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

После этого прокурор переформулировал свой вопрос, поинтересовавшись источниками, из которых А.ТУРЧИНОВ получал информацию и свидетельствовал о газовых событиях 2009 года в суде.

«Из разных источников, но мои свидетельства соответствуют объективным реалиям, в большинстве из них я лично принимал участие», - ответил А.ТУРЧИНОВ.