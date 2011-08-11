Какие вузы выбрали отличники

Нынешняя вступительная кампания является более удачной для абитуриентов, чем предыдущая. Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга АЙВАЗОВСКАЯ.

Она объяснила, это не только тем, что абитуриентам «не нужно было стоять по несколько суток под приемными комиссиями на жарком солнце”, но и тем, что в этом году “в большей мере борьба велась за абитуриента со стороны вузов, а не абитуриент воевал за место и студенческий билет”.

По словам О.АЙВАЗОВСКОЙ, это связано с меньшим количеством выпускников школ, поскольку в этом году выпускников было 192 тысячи, тогда как в прошлом году - 335 тысяч.

О.АЙВАЗОВСКАЯ отметила, что в этом году в вузы III-IV уровней аккредитации вступали 290 тысяч абитуриентов.

По данным системы “Конкурс”, было зарегистрировано 194 566 сертификатов внешнего независимого оценивания. Среди них сертификатов, полученных в 2011 году – 163 553.

Как сказала О.АЙВАЗОВСКАЯ, “сравнивать рейтинговые баллы сертификатов ВНО разных лет некорректно, даже если абитуриенты их используют не достаточно активно”.

О.АЙВАЗОВСКАЯ назвала среди проблем нынешней вступительной кампании “недобросовестную конкуренцию среди вузов за своего абитуриента”. По ее словам, высшие учебные заведения для того, чтобы выполнить государственный заказ и обеспечить себе достаточное количество контрактников, “прибегали к разным схемам, методам борьбы за студентов”.

По ее словам, Сумской национальный аграрный университет решил зачислять абитуриентов уже “после второй волны” обнародования списков рекомендуемых к вступлению лиц 8 августа, чтобы в случае, если “какой-то абитуриент увидел себя во время третьей волны в других списках, которые интереснее, ему пришлось бы пройти процедуру отчисления, а это не один и не два дня, и фактически такой абитуриент не успеет забрать оригиналы документов”.

Еще одним методом О.АЙВАЗОВСКАЯ назвала обнародование в списках рекомендуемых к зачислению абитуриентов большего количества лиц как “резерва”. По ее словам, такая “схема была применена в КПИ - когда сообщается о том, что быть зачисленным на бюджет может большее количество абитуриентов, чем есть физически полученных мест во время распределения объемов государственного заказа”. По ее словам, в такой ситуации потом вуз обращается в Министерство образования с просьбой “предоставить дополнительные места”.

“Таким образом престижные учебные заведения, которые не имеют проблем с заявлениями абитуриентов, формируют себе такой резерв, но об этом не знает ни один из абитуриентов, которого вроде бы рекомендовали, и если так случится, что министерство не предоставит этих дополнительных мест, и об этом станет слишком поздно известно, то у всех будут серьезные проблемы”, - добавила председатель правления «Опоры».

Координатор образовательных программ «Опоры» Николай КУЗИН отметил, что возникает много вопросов к “прозрачности формирования конкурсного балла”.

По его словам, в частности, речь идет о “безосновательном начислении баллов за победу в олимпиаде”. Он сообщил, что уже на этапе зачисления “в Черноморском государственном университете абитуриентке приписали 40 дополнительных баллов на направление «психология», и только после того, как наблюдатель сообщил, что такого победителя в списках участников олимпиады нет, приемная комиссия снизила рейтинг, и абитуриент потерял шансы претендовать на вступление.

Как сказал Н.КУЗИН, существуют проблемы и “с баллами за подготовительные курсы”, поскольку их достоверность проверить невозможно, а также “с баллами за школьный аттестат”, поскольку это также непрозрачная система.

Н.КУЗИН сообщил, что наблюдалось ненадлежащее информирование абитуриентов об отмене набора на отдельные направления подготовки, которые “получили недобор”.

По его словам, поступили в «Опору» заявления с жалобами абитуриентов, что лишь 5 августа им сообщили о том, что в Тернопольском национальном педагогическом университете отменено направление «французская филология», когда они уже туда пришли с оригиналами документов. По его словам, в самом университете заявляют, что абитуриентам об этом сообщали и раньше.

Как отметил Н.КУЗИН, здесь нужна проверка со стороны государственных структур. Он назвал еще один пример такой же ситуации - Славутичский филиал Национального технического университета “КПИ” с направлением “компьютерные науки”.