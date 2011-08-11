Балога влупил выговор главному «спасателю» Крыма

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА отстранил начальника Главного управления МЧС Украины в АР Крым Александра НЕДОБИТКОВА от исполнения обязанностей на срок, необходимый для проведения служебного расследования и принятия соответствующего решения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

По приказам министра, несмотря на проведенную в органах и подразделениях гражданской защиты работу по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, в июле этого года в отношении должностных лиц ГУ МЧС в АР Крым возбуждено три уголовных дела по фактам получения взятки.

По убеждению руководства МЧС, «это свидетельствует о неудовлетворительном исполнении своих должностных обязанностей генерал-майором службы гражданской защиты НЕДОБИТКОВЫМ А.А., начальником ГУ МЧС в АР Крым, его недостаточной работе по предотвращению и противодействию коррупции среди личного состава и низком уровне знаний антикоррупционного законодательства лицами рядового и начальственного состава Главного управления».

Кроме того, В.БАЛОГА объявил А.НЕДОБИТКОВУ дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Коллегия МЧС на своем заседании приняла решение объявить А.НЕДОБИТКОВУ выговор за нарушение законодательства, служебной и финансово-хозяйственной дисциплины, что привело к задолженности за потребленные коммунальные услуги в размере 617,85 тыс. грн. В соответствии с поручениями МЧС структурные подразделения Министерства обязаны обеспечить потребление электрической и тепловой энергии, водоснабжения и природного газа в пределах утвержденных расходов сметы и взять под личный контроль вопрос о недопущении возникновения задолженности за потребленные энергоносители и коммунальные услуги перед энергопоставляющими и коммунальными предприятиями.

С 9 по 20 августа проводится внеплановая проверка отдельных вопросов хозяйственной деятельности ГУ МЧС в АР Крым. По ее результатам в установленном порядке будет принято решение о целесообразности дальнейшего пребывания А.НЕДОБИТКОВА в должности начальника Главного управления в АР Крым.