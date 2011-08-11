В Печерском суде до сих пор продолжается допрос Турчинова

В заседании Печерского районного суда г. Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО после перерыва снова продолжается допрос бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос А.ТУРЧИНОВА начался сегодня в 10.00.

Накануне А.ТУРЧИНОВА допрашивали в суде почти 2,5 часа. Это первый свидетель, которого допрашивали по делу Ю.ТИМОШЕНКО по настоянию защиты экс-премьера.