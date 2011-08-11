Тимошенко с большим удовольствием задаст Бойко 150 вопросов

Председательствующий по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ отказал ее защите в приобщении к уголовному делу ряда документов, связанных с основанием и деятельностью компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил во время допроса бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

Защита Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала необходимость приобщения этих документов в качестве доказательств коррупции власти на энергетическом рынке Украины. «Все, что сегодня делает господин БОЙКО как министр топлива и энергетики в Стокгольмском арбитраже, является полностью скоординированной позицией с «РосУкрЭнерго», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также обратила внимание на доверенность, которая была выдана министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО одним из учредителей «РосУкрЭнерго».

«Вам как судье очень важно выяснить всю картину того, что происходило в стране и происходит сегодня. Потому что, когда Вы будете выносить приговор относительно того, что я нанесла убытки НАК «Нафтогаз», то Вам хотя бы нужно знать, что происходит с коррупцией на самых высших ступенях власти, прямо влияющей на объем убытков, которые я якобы нанесла государству», - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что поддерживает ходатайство прокуратуры о вызове Ю.БОЙКО в суд в качестве свидетеля. «Я хотела бы поддержать ходатайство прокуроров о приглашении в качестве свидетеля господина БОЙКО. Я с большим удовольствием поставила бы БОЙКО 150 вопросов, если Вы их не измените по ходу», - заявила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита просили суд приобщить к материалам уголовного дела судебные решения о законности растаможивания 11 млрд. кубометров газа в 2009 году, ссылаясь на показания А.ТУРЧИНОВА.

«Суды четко подтвердили законность действий таможни и НАК «Нафтогаз Украины». Есть судебные решения, и я думаю, что их можно приобщить к делу. Это же единая судебная система», - сказал А.ТУРЧИНОВ. В частности, бывший первый вице-премьер уточнил, что речь идет о судебных решениях, принятых после возбуждения Службой безопасности Украины уголовного дела в отношении руководителя региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

По словам А.ТУРЧИНОВА, Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - после увольнения с должности руководителя Государственной таможенной службы - в должности заместителя председателя СБУ продолжал защищать компанию «РосУкрЭнерго». «Став заместителем руководителя СБУ, он (В.ХОРОШКОВСКИЙ) был назначен Президентом ЮЩЕНКО после увольнения с таможни, и фактически организовал наступление на «Нафтогаз» - тогда работники СБУ захватывали НАК «Нафтогаз», документы, задержали одного из работников таможни господина ШЕПИТЬКО, открыли уголовное дело, бросили его за решетку, но украинские суды в то время постановили, что решения о растаможивании были законными», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ также подчеркнул, что В.ХОРОШКОВСКИЙ в должности руководителя Государственной таможенной службы «жестко противостоял растаможиванию газа», который по соглашению с «Газпромом» был продан государственной компании НАК «Нафтогаз Украины».

«Этот газ продавал «Газпром», и это к нему все вопросы, почему «Газпром» продал газ, который ему не принадлежит. НАК «Нафтогаз» рассчиталась по долгам «РосУекрЭнерго», и этот газ уже принадлежал государству», - объяснил А.ТУРЧИНОВ.