Медведев завел с Януковичем речь о границе

Украина готова искать и находить компромиссные решения в рамках сотрудничества с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Сочи перед началом двусторонней встречи с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы позитивно относимся к той огромной работе, которую вы проводите в интеграционных процессах, и мы готовы посмотреть и определить формат участия Украины. Я думаю, что мы сегодня обо всем этом поговорим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина готова искать и находить компромиссные решения в рамках сотрудничества с Россией. «Думаю, сегодня мы с вами зря не потеряем время», - отметил Президент Украины.

В свою очередь Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ в начале встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ отметил, что повестка дня двухсторонней встречи очень насыщенная. В частности, по словам Президента России, во время двухсторонней встречи будут обсуждаться вопросы межгосударственного торгового оборота, миграционных процессов, а также решение вопроса о государственной границе, вопросы регионального сотрудничества.

Также Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что будет рассмотрен и газовый вопрос.