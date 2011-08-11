Бютовцам жаль регионалов, которые верят в любовь лишь за деньги

Сообщение МВД о якобы задержании грабителя, который принадлежит к сторонникам экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, митингующим под Печерским райсудом Киева, является очередной провокацией милиции, организованной по заказу Партии регионов.

Об этом сказано в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы «Батьківщини».

«К сожалению, милиция продолжает работать на дискредитацию митингов в поддержку Юлии ТИМОШЕНКО и палаточного городка оппозиции под Печерским райсудом. Мы неоднократно заявляли о том, что милиционеры превратились в мальчиков по вызову для группы «регионала» КАЛАШНИКОВА», - заявили в пресс-службе «Батьківщини».

Провокацией является и сообщение о деньгах, которые якобы выплачивают участникам митингов и жильцам оппозиционного палаточного городка, отметили в «Батьківщині».

«Очевидно, что в Партии регионов, офис которой уже несколько раз брали в осаду мобилизованные ею митингующие, которым не заплатили обещанных денег, просто не знают, что сознательные граждане могут выходить на митинги и акции протеста за идею, за свои права и лучшее будущее для себя и своих детей, - заметили в пресс-службе «Батьківщини». – В наше непростое время любовь бывает и искренней, и бескорыстной, и жаль «регионалов», которые верят в любовь только за деньги».