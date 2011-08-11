На завтра Киеву дождей не обещают

12 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В Одесской области и в Крыму, днем и во Львовской, Волынской и Ривненской областях местами пройдут кратковременные дожди, гроза. На остальной территории – без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный и северо-восточный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 22-27°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киеве и области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

11 августа температура воды в Черном море 20-25°, Азовском море 25-26°, в Днепре возле Киева 21°.