Под Печерским судом нардеп поцапался с противниками Тимошенко

Во дворе Печерского районного суда г. Киева возник конфликт между народным депутатом от "БЮТ-Батькивщины" Сергеем ПАШИНСКИМ и несколькими противниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, оппоненты Ю.ТИМОШЕНКО через милицейские кордоны зашли во двор суда и растянули там белое полотно, на котором черными и красными буквами написано: «Тараканья революция-2011. Начало революции 24.06. Конец – дихлофос».

Депутат попытался вырвать этот транспарант, призывая при этом сотрудников милиции потребовать от них разрешение на проведение этой акции. Однако работники милиции не отреагировали на его призыв.

Затем С.ПАШИНСКИЙ разыскал милицейское руководство, и выяснилось, что молодые люди имеют разрешение на проведение своей акции.