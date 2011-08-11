Янукович - Медведеву: То, что вы «наворотили» в Сочи, впечатляет
12:43, 11 августа 2011Политика
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Президент посмотрел олимпийские объекты
Президент Украины Виктор Янукович признался российскому лидеру Дмитрию Медведеву, что впечатлен масштабами олимпийской стройки в Сочи к предстоящей Зимней Олимпиаде 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я с огромным интересом и специалисты посмотрели объекты олимпийские и подходы к решению вопросов. Для нас этот опыт очень ценен. Я думаю, что вы еще сами до конца не понимаете, по большому счету, значение (этого) в развитии региона, и то, что вы сделали такой шаг, то, что "наворотили"там, впечатляет", - сказал Янукович на встрече с Медведевым.
К Олимпиаде в Сочи строится несколько десятков спортивных объектов, ведется реконструкция всей инфраструктуры в городе.
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