Вместе с Тимошенко в камере - «умные, интеллигентные интеллектуалки»

Экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе большую часть времени изучает материалы своего дела. От выдаваемой еды отказывается и питается фруктами, которые передают родственники и близкие люди.

Об этом «Известиям в Украине» рассказал помощник главы Государственной пенитенциарной службы Игорь АНДРУШКО.

«Книг она не читает, телевизор не смотрит. Большую часть времени она изучает материалы своего дела», - сообщил И.АНДРУШКО.

По его словам, сокамерницы Ю.ТИМОШЕНКО сидят за экономические преступления. Одной 35, другой 45 лет.

«Одна из них курит. После того, как СМИ распространили информацию, что Юлию ТИМОШЕНКО очень беспокоит табачный дым, мы спросили об этом у нее лично. Она сказала, что проблем с этим у нее нет, и никаких других жалоб она не высказывала», - сказал представитель пенитенциарной службы.

И.АНДРУШКО уверяет, что сокамерниц никто специально не подбирал. «Но думаю, администрация старалась, чтобы женщины были интеллектуально развиты. Сами понимаете, статья «экономические преступления» говорит о том, что они достаточно умные и интеллигентные», - добавил он.

На вопрос, ест ли экс-премьер то, что дают в СИЗО, И.АНДРУШКО ответил: «Нет. От этой пищи она отказалась. Ест только то, что ей приносят. Скоропортящиеся продукты передавать запрещено. А фрукты можно. Их она и ест». Он рассказал, что для Ю.ТИМОШЕНКО регулярно приносят передачи муж и ее защитники.

Собеседник заверил, что у Ю.ТИМОШЕНКО с администрацией не возникает никаких проблем. «У нее нет претензий к администрации. Сама она тоже ведет себя достойно и ни на что не жалуется. Как и другие публичные персоны», - сказал И.АНДРУШКО.

По информации И.АНДРУШКО, к новому году планируется перевести всех женщин в новый женский корпус СИЗО. «…в том числе и ТИМОШЕНКО», - добавил он.