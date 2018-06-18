Если представлять себе мир через призму заявлений российского МИДа, иной раз может создаться впечатление, что Россия — цивилизованное государство, стоящее на страже демократических и даже евроатлантических ценностей. Еще 5 августа, когда «оранжевую принцессу» Юлию Тимошенко только-только арестовали за неуважение к суду, российский Форин-офис с невероятной оперативностью выступил с заявлением, в котором читался едва сдерживаемый гнев: «Все «газовые» соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания президентов России и Украины».

Ну, разумеется: если Тимошенко превысила свои полномочия в ходе экстренного урегулирования тогдашнего газового кризиса, то и Владимир Путин их тоже превысил. Чушь, конечно: оперативные политические решения судит только история, но никак не судья Родион Киреев. Если только это не Нюрнбергский процесс.

Что же до самого факта ареста Юлии Владимировны, то ситуация описывается бессмертными словами Виктора Степановича Черномырдина: «Испугали бабу туфлями на высоких каблуках». Помнится, кстати, что тогда женщина — символ революции приехала к мужчине — символу контрреволюции на таких высоких каблуках, что подписание хотя бы каких-то контрактов ради спасения Украины и Европы от замерзания было просто неизбежно…

Абсолютно очевидные вещи: Виктор Янукович с падающими персональным и партийным рейтингами делает самую большую свою политическую ошибку и выращивает себе реального конкурента на следующих выборах. Мало того, последовательно портит отношения с Россией, которая ради возвращения ситуации хотя бы к какой-то управляемости временно становится прямо-таки европейской страной, солидаризируется с Западом и даже выглядит приличнее режимов Януковича и Лукашенко.

Помнится, еще в разгар «оранжевой» революции, когда Киев был до краев наполнен российским политологами и аналитиками, которых в ту пору точнее было бы называть «обналитиками», скептики выражали сомнения в том, что Янукович станет «шестеркой» России, выполняющей все ценные указания из Москвы. И уж тем более человек, отсидевший два реальных срока, вряд ли столь простодушен и прям, чтобы стать предсказуемым лидером. Уже тогда было понятно, что в лице «друга» России можно было получить второе, исправленное и дополненное, издание Лукашенко.

Отношения с Украиной сегодня ничуть не лучше, чем при Викторе Ющенко, только в них нет никаких идеологических разногласий, а есть только голый прагматизм Януковича. Или то, что он понимает под прагматизмом. Не будет ничего удивительного, если сразу после Нового года газовая война разразится с новой силой, и тогда Украина и Европа теплым словом вспомнят красавицу-сиделицу на высоких каблуках. Что еще ниже уронит рейтинг Януковича и еще выше поднимет электоральные показатели Тимошенко.

Россия столь последовательно помогала строить «братские» персоналистские режимы к западу от своих границ в лице Александра Лукашенко и Виктора Януковича, что иногда кажется, будто она это делала только ради того, чтобы ее внешний имидж представлялся чуть более приличным. На фоне белорусского и украинского лидеров Путин смотрится не то чтобы как Гавел, но хотя бы как предсказуемый переговорщик, а сама Россия — западнее своих партнеров. Вопреки географии.

Хотя, понятное дело, оба «братских» режима — наши кровные родственники. И Печерский суд — производная величина от басманного правосудия. Аресты лидеров оппозиции в Белоруссии и арест Тимошенко — типологически то же самое, что и преследование Михаила Ходорковского.

Просто российское руководство привыкло относиться к Белоруссии и Украине как к сателлитам и младшим партнерам по воображаемой славянской империи. Здесь причудливо соединились советские фантомные боли с мифологией славянского братства (в этой диковатой логике, например, болгары и сербы до сих пор — «братушки»). Но Россия уже давно не великая держава и даже не субрегиональный лидер на пространстве СНГ. Центры притяжения и геополитической силы на пространствах бывшей империи сильно диверсифицировались и уже давно находятся не в Москве или не только в Москве. Возможно, нынешний урок докажет руководителям России, что Белоруссия и Украина не управляются из Кремля. Здесь невозможно действовать по логике Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Породить Лукашенко и Януковича можно — на это российских политтехнологий и политтехнологов вкупе с соответствующими бюджетами хватит. А вот «убить» — уже нельзя.

Ну что, отныне в российской «оси зла» — пополнение: к Балтии, Польше, США, Белоруссии и Грузии снова присоединяется Украина? Большая, очень большая победа отечественной внешней политики…

Андрей Колесников, Новая газета (РФ)