Суд спутал карты Луценко и его защите

Коллегия судей Печерского районного суда Киева изменила порядок исследования доказательств на судебном следствии при рассмотрении уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на предыдущем судебном заседании суд определил, что сначала будут допрошены свидетели, а затем потерпевшие, а сегодня решил наоборот – допрашивать сначала потерпевших, а затем свидетелей.

Ю.ЛУЦЕНКО в своем выступлении в суде возразил против изменения процедуры, поскольку, по его словам, это противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса.

Однако он заметил, что в случае, если суд все же решит изменить порядок судебного следствия, тогда необходимо объявить перерыв в заседании, поскольку он, в частности, готовился к допросу свидетелей, а не к допросу потерпевших.

Кроме того, материалов дела, которые касаются допроса потерпевших на досудебном следствии, у Ю.ЛУЦЕНКО при себе нет – они остались в камере СИЗО.

Адвокаты экс-министра также просили предоставить им время для подготовки к допросу потерпевших, хотя бы до 14.00, но суд решил, что им для этого хватит полчаса, и объявил перерыв в судебном заседании.