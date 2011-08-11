Янукович прибыл в Сочи
10:42, 11 августа 2011Политика
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По приглашению Медведева
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с однодневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Как сообщает пресс-служба Президента, в Сочи состоится встреча главы Украинского государства с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
В.ЯНУКОВИЧ, кроме того, ознакомится с ходом работ по строительству Олимпийского парка и Большой ледовой арены, которые сооружаются в рамках подготовки к Зимней олимпиаде 2014 года.
Рабочий визит Президента Украины проходит по приглашению его российского коллеги.
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