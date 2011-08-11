Янукович прибыл в Сочи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с однодневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба Президента, в Сочи состоится встреча главы Украинского государства с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ, кроме того, ознакомится с ходом работ по строительству Олимпийского парка и Большой ледовой арены, которые сооружаются в рамках подготовки к Зимней олимпиаде 2014 года.

Рабочий визит Президента Украины проходит по приглашению его российского коллеги.