Тигипко признал, что процесс против Тимошенко осложняет переговоры с ЕС

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО стал первым высокопоставленным должностным лицом, признавшим, "что процесс против Юлии ТИМОШЕНКО осложняет переговорный процесс" Украины с ЕС о зоне свободной торговли. Об этом, как пишет "Немецкая волна",он заявил изданию немецких деловых кругов Handelsblatt во время визита в Берлин в среду, 10 августа. Правда, из сообщения на сайте газеты в Интернете не понятно, имел ли С.ТИГИПКО в виду суд над Ю.ТИМОШЕНКО или решение суда арестовать ее, отмечает DW.

В Берлине C.ТИГИПКО провел встречу в Министерстве иностранных дел Германии. По словам пресс-секретаря немецкого МИД, чиновник высокого ранга разъяснил C.ТИГИПКО критическую позицию Германии по поводу ареста экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, передает информагентство DPA. Чиновник снова отметил, что суд должен быть справедливым и с соблюдением норм правового государства. В день ареста Ю.ТИМОШЕНКО МИД Германии распространило заявление статс-министра Вернера ХОЕРА о том, что решение о взятии под стражу экс-премьера Украины вызывает подозрения в «политически мотивированном правосудии».

Как пишет DPA, С.ТИГИПКО в Берлине заверил, что Украина отдает предпочтение сближению с ЕС, а не Таможенному союзу с Россией, Казахстаном и Беларусью. «Мы делаем выбор в пользу Европы из-за ее лучших экономических и демократических стандартов», - сказал украинский вице-премьер немецкому Handelsblatt. С.ТИГИПКО призвал "Европу понять, что правительство Украины очень серьезно стремится к приближению к ЕС", пишет газета.

В то же время, в Администрации Президента Украины считают, что арест Ю.ТИМОШЕНКО «не повлияет на динамику продвижения переговоров» с ЕС. Об этом заявила накануне визита С.ТИГИПКО в Берлин первый заместитель главы АП Ирина АКИМОВА в Киеве.

Украина и Европейский Союз ведут переговоры о подписании Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Украинская сторона рассчитывает на скорое завершение переговоров. "Мы надеемся, что еще до конца года сможем парафировать" соглашение, цитирует С.ТИГИПКО Handelsblatt. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель 20 октября.