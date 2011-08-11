Суд над Тимошенко начали с допроса Турчинова

10:26, 11 августа 2011
Политика
2991 0

Экс-вице-премьер - свидетель со стороны защиты

В Печерском районном суде г. Киева судебное разбирательство уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня началось с допроса бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, который вызван в качестве свидетеля стороной защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, 10 августа допрос А.ТУРЧИНОВА был прерван в связи с продолжительностью судебного заседания по просьбе Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты.

Накануне А.ТУРЧИНОВУ задавали вопросы только экс-премьер и ее адвокаты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter