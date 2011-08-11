В Печерском суде сегодня будут рассматривать аж три резонансных дела

В Печерском районном суде города Киева сегодня будут рассматриваться сразу три резонансных уголовных дела.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 9.30 начнется рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

В 10.00 начнутся судебные заседания по рассмотрению уголовных дел экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА.

В 16.30 в Печерском райсуде будут рассматривать жалобу бывшего руководителя «Укравтодора» Вадима ГУРЖОСА на постановление о возбуждении уголовного дела.