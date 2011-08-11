На Крещатике - больше милиционеров, чем гражданских

На Крещатике возле Печерского райсуда Киева собираются сторонники бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на акцию протеста против ее ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, по обе стороны Крещатика и по улице Богдана Хмельницкого находится большое количество автобусов с работниками правоохранительных органов. Количество милиционеров значительно превышает количество участников акции.

На Крещатике по-прежнему стоят палатки, которые выполняют функции общественных приемных народных депутатов Украины.

К акции партии «Батьківщина» также приобщились другие оппозиционные политические силы – партия «Фронт Змін», Народный Рух Украины, партия «За Украину!» и другие.

В то же время свою акцию продолжает ОО «Общевоинский союз Украины», который возглавляет экс-депутат от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ.

Судебное разбирательство дела Ю.ТИМОШЕНКО должно начаться сегодня в 10.00.

Как отмечают народные депутаты, Ю.ТИМОШЕНКО уже находится в зале судебных заседаний. Однако журналисты смогут попасть в залу только за 20 минут до начала судебного рассмотрения.