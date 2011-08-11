В НУНС предлагают не пускать алкоголиков и наркоманов к власти

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым запрещается нарко- и алкозависимым занимать высшие государственные должности.

Соответствующий законопроект зарегистрирован депутатом от НУНС Кириллом Куликовым.

В частности, документ предлагает ввести обязательную проверку на зависимость от алкоголя и наркотических веществ, а также психиатрическое освидетельствование для кандидатов на должности первой и второй категории (высшие государственные должности).

Разглашение сведений о болезни лиц, прошедших психиатрическое и наркологическое освидетельствование, не допускается.

Украинская правда