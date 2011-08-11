Азаров встретился с российскими экспертами, предостерегающими Путина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Украина и Россия, с учетом усиления рисков в мировой экономике, должны найти форму сотрудничества, обеспечивающую развитие обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал вчера на брифинге в Киеве после участия в Украинско-российском экономическом форуме.

«В условиях такого нестабильного мира сегодня, нестабильной мировой экономики. мы должны думать, каким образом обеспечить устойчивое экономическое развитие наших стран - и России, и Украины. Совершенно очевидно, что темпы экономического развития таких стран, как США, стран Европы, замедляются – а это очень серьезный риск для мировой экономики, естественно, встает вопрос о таких формах взаимодействия, которые обеспечат возможности для развития», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что принял участие в украинско-российском экономическом форуме по просьбе ученых-экономистов с российской стороны, которые на днях обратились к Владимиру ПУТИНУ с письмом «Макроэкономический и геополитический сценарий развития событий в случае усугубления кризиса торгово-экономических отношений между РФ и Украиной».

Как сообщалось, на днях группа российских экономистов обратилась с письмом к премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ с предостережением, что торговая война между Россией и Украиной ударит по экономикам двух стран.

По мнению экономистов, обострение отношений между Россией и Украиной не принесет пользы обоим государствам. К числу негативных последствий для Украины эксперты относят потерю рынка Таможенного союза для украинских производителей металла и металлопродукции, мясомолочной промышленности. Особенно мрачную картину рисуют они в сфере энергетики. Эксперты отмечают, что в случае роста цен на нефть и газ перед властью Украины встанет вопрос о сохранении «самодостаточности» топливно-энергетического комплекса, что является крайне важным аспектом социальной стабильности на Украине. «Вероятность дефолта Украины станет реальной в той же степени, в какой будет повышаться цена на природный газ и нефть», - пишут они В.ПУТИНУ.

Однако в этом ученые видят негативные – политические и экономические – последствия для России. К ним они относят «возможный реванш правонационалистических сил в Украине, которые обвинят Россию в экономическом и политическом шантаже, шовинизме, давлении». Воспользуются кризисом и правые силы в ЕС, которые давно выступают за ослабление позиций России в Европе. Подключиться к конфликту может и часть деловых кругов Евросоюза, заинтересованных в демонополизации поставок российского природного газа, в принуждении Кремля в подписании Энергетической хартии. Оживится и внутренняя оппозиция в РФ, которая давно выискивает неудачи власти и обвиняет ее в ошибочной внешней политике, в том числе и в отношении Украины. Обострение социально-экономической ситуации в Украине может перенестись по принципу домино и на сопредельные территории России, убеждены эксперты.

Выходом из создавшейся ситуации эксперты считают продолжение переговоров по присоединению Украины к Таможенному союзу. Однако взяться за это дело должны не политики, а эксперты в области экономики, промышленности, сельского хозяйства, убеждены ученые.