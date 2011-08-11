В пятницу Тимошенко может выйти на свободу

В пятницу, 12 августа, в 9.30 в Апелляционном суде города Киева будет рассматриваться апелляция председателя партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно решения Печерского райсуда Киева об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, 5 августа председательствующий по делу Ю.ТИМОШЕНКО судья Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство о взятии экс-премьера под стражу.

"Учитывая, что ТИМОШЕНКО Юлия Владимировна обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое предусматривает наказание более 7 лет, а также то, что подсудимая может уклониться от дальнейших процессуальных действий, изменить меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу", - зачитал он.

Судья мотивировал свое решение тем, что Ю.ТИМОШЕНКО препятствует установлению истины, системно нарушает порядок судебного заседания, не выполняет распоряжения председательствующего, сознательно затягивает процесс, высказывает неуважение к суду, отказалась назвать адрес своего места проживания и предоставить объяснение причин своей неявки в суд сегодня в девять утра. Кроме того, по словам судьи, Ю.ТИМОШЕНКО выражала неуважение к свидетелю (до ареста Ю.ТИМОШЕНКО суд допрашивал действующего премьер-министра Николая АЗАРОВА).