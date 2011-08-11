Ровенские организации пяти партий объединились против диктатуры

Комитет национального спасения Ровенской области призвал жителей области к бессрочной акции протеста в поддержку арестованных бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, бывшего главы МВД Украины Юрия ЛУЦЕНКО, а также представителей других политических партий и участников Налогового майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении к народу, которое подписали на пресс-конференции представители областных организаций пяти политических партий: Украинской народной партии, ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», Народного Руха Украины, партии «Вперед, Украина!», а также координатор Комитета нацспасения Роман КОВАЛЬ.

В заявлении, в частности, говорится, что суд над лидером оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО является политическим, а не юридически мотивированным.

«Этими действиями режим ЯНУКОВИЧА сделал очередной шаг к тотальной узурпации всех ветвей власти и дальнейшему содержанию их в полном повиновении и уничтожению парламентской оппозиции. «Регионалы» дали четкий сигнал обществу: кто не подчиняется режиму, того ждет политическая расправа», - говорится в заявлении.

Поэтому, по мнению авторов документа, «единственным методом борьбы против сползания Украины к уголовно-олигархической диктатуре под кремлевским протекторатом остается организованное сопротивление общественности незаконным действиям власти». Организованное сопротивление тысяч украинцев, которые выйдут на улицы, считают подписанты заявления, заставит нынешний политический режим в Украине уйти в отставку.

«Сегодня недостаточно призывов к протестам, сегодня все политические силы, декларирующие свою оппозиционность к действующей власти, должны выработать общую стратегию, направленную на устранение от власти режима ЯНУКОВИЧА, и начать системные действия по реализации этой стратегии», - говорится в заявлении представителей политических сил Ривненской области.

На пресс-конференции было также сообщено, что с 11 августа появятся палатки на площади Независимости в Ровно, где будет организовано круглосуточное дежурство и прием граждан депутатами местных советов.

Кроме того, областной Комитет национального спасения решено переименовать в Комитет сопротивления диктатуре.

По требованию оппозиционных сил на 11 августа запланирована также внеочередная сессия облсовета, которую оппозиционеры обещают пикетировать с требованием принять соответствующие решения и обращения о недопустимости тотальной узурпации всех ветвей власти в Украине и перехода власти к диктаторским методам правления.

На сессии облсовета оппозиционные фракции также будут добиваться принятия обращения об осуждении решения Высшего административного суда о признании незаконными указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (2005-2010 гг.) о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героев Украины.