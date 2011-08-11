В Днепропетровске начнется бессрочная акция в поддержку Тимошенко

11 августа в Днепропетровске в 11.00 городская организация партии „Батькивщина” начнет круглосуточную бессрочную акцию в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации партии.

В палатках, которые будут установлены на площади Ленина, будет проводиться сбор подписей против ареста Ю.ТИМОШЕНКО, откроются общественные приемные депутатов областного, городского и районных советов фракций «Батькивщины».

По информации пресс-службы, также 11 августа Днепропетровская областная организация партии обсудит сроки и организационные вопросы пешего похода в Киев с целью привлечения граждан к протестам в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО.