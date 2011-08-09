В МИД подтвердили, что Франция отзывает своего посла из Украины
Говорят, о причинах им не сообщили
|Олег Волошин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
«Действительно, в настоящее время проходит процедура согласования кандидатуры нового посла», - сказал О.ВОЛОШИН.
Он отметил, что МИДу Украины неизвестно, с чем связан отзыв Ж.ФОРА.
«В мировой дипломатической практике не принято извещать страну о причине отзыва своего дипломатического представителя», - сказал О.ВОЛОШИН.
Как сообщали СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах, посол Франции в Украине Ж.ФОРА был отозван за его высказывания по поводу судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
28 июля Ж.ФОР выразил мнение, что уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО находится очень далеко от права и очень близко к политике.