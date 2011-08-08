Меджлис призывает украинцев объединиться

Меджлис крымскотатарского народа призывает политические и общественные силы Украины объединить усилия для прекращения преследований по политическим мотивам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса в связи с заключением под стражу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Постановление Печерского районного суда города Киева, принятое в ходе судебного процесса, во время которого все его участники должны быть наделены равными правами и возможностями в отстаивании своих позиций, а также последовавшие затем действия по его исполнению и реакция на них украинского общества, международных институций и официальных представителей многих государств, указывают на нарушение принципа верховенства права и свидетельствуют о политических целях суда над Юлией ТИМОШЕНКО», - сказано в заявлении.

«Меджлис, последовательно выступающий за утверждение в Украине основополагающих принципов демократии и гражданского общества, обеспечение прав и свобод человека, призывает все политические и общественные силы Украины объединить свои усилия для прекращения преследований по политическим мотивам», - говорится в заявлении.