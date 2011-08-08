Львовский горсовет выступил в защиту Тимошенко, Бандеры и Шухевича

Сегодня депутаты Львовского городского совета на внеочередной сессии приняли обращение к гражданам Украины, Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и международным организациям, в котором осудили политические преследования оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, также депутаты приняли заявление, в котором осудили решение Высшего административного суда Украины, оставившего в силе решение о лишении званий «Герой Украины» Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как сообщил УНИАН депутат Львовского городского совета, председатель фракции ВО «Свобода» Руслан КОШУЛИНСКИЙ, соответствующие постановления поддержали 72 депутата из 90.

Эти заявления обнародовал на митинге возле городского совета, где собрались сторонники экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, секретарь Львовского горсовета Василий ПАВЛЮК.

В обращении относительно политических преследований представителей оппозиции выражается «категорический протест и несогласие с теми событиями, которые происходят в общественно-политической жизни страны».

«Обращаемся ко всем причастным к преследованию политзаключенным с призывом: "Одумайтесь! Своими действиями вы разрушаете государство!". Требуем немедленного освобождения Юлии ТИМОШЕНКО и всех, кого преследуют за политические взгляды», - говорится в обращении депутатов городского совета.

В заявлении по поводу судебных решений относительно лишения С.Бандеры и Р.Шухевича званий «Герой Украины», в частности, отмечается: «Городской совет констатирует, что такими действиями полностью дискредитируются правительственные награды и звания, и отмечает, что почетные граждане Львова и других городов Украины С.Бандера, Р.Шухевич не нуждаются в званиях от коммунистов и украиноненависникив».

Как сказал Р.КОШУЛИНСКИЙ, депутаты Львовского городского совета также обратились ко всем местным советам Украины с тем, чтобы «они также выразили свою позицию относительно событий в Украине».