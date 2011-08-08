В Черкассах началась бессрочная акция в поддержку Тимошенко

Черкасская областная организация ВО «Батькивщина» в связи с арестом экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО призывает людей к массовым акциям протеста и просит всех небезразличных украинцев присоединиться к бессрочной акции протеста возле Печерского районного суда Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации партии, об этом заявил председатель облорганизации ВО «Батькивщина» Анатолий БОНДАРЕНКО.

По его словам, «если активность проявят широкие массы населения, то в сентябре Украина может иметь новую власть».

Как сообщает черкасское интернет-издание «Прочерк», по словам председателя черкасской городской организации БЮТ Наталии КОВАЛЕНКО, в Черкассах областная организация ВО «Батькивщина» начала бессрочную акцию в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

Активисты уже поставили в известность власть об установлении палаток и сборе подписей в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Н.КОВАЛЕНКО, пока в Киев под Печерский райсуд отправились почти 2 тысячи сторонников экс-премьера.