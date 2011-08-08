Немыря: Грищенко должен подать в отставку

Заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ считает, что министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО должен подать в отставку с должности министра иностранных дел Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по словам Г.НЕМЫРИ, Министерство иностранных дел Украины “быстро теряет надлежащий институционный уровень и превращается в международный отдел Партии регионов”.

Он заметил, что свидетельством тому является заявление МИД Украины от 6 августа, где отмечалась обоснованность решения Печерского районного суда Киева об аресте экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО учитывая ее поведение во время судебных заседаний, а также «последние «совковые» комментарии отдельных мелких чиновников и хамские оценочные суждения министра ГРИЩЕНКО в ходе допроса 8 августа».

Как отметил Г.НЕМЫРЯ, «создается впечатление, что МИД соревнуется с Генеральной прокуратурой за титул «Лучшее неосоветское учреждение Украины».

Он подчеркнул, что МИД позволяет себе «политизированные субъективные оценки бывшего премьер-министра и лидера крупнейшей оппозиционной партии».

«Как может МИД председательствующего в Комитете министров Совета Европы страны, которая одним из своих трех приоритетов объявила «права человека и верховенство права», именно их нарушать? О какой модернизации дипломатической службы можно говорить, если послам приказывают распространять пасквили в виде «Background papers» на политических оппонентов Президента ЯНУКОВИЧА», - заявил Г.НЕМЫРЯ.

Он также назвал «циничными» призывы МИД Украины к странам Евросоюза с просьбой не реагировать на арест Ю.ТИМОШЕНКО «слишком остро».

По его словам, «подобные «призывы» свидетельствуют не только о цинизме тех, кто их делает, но и об их некомпетентности и непонимании фундаментальных европейских ценностей демократии, верховенства права и прав человека.

Б.НЕМЫРЯ считает, что «Константин ГРИЩЕНКО как профессиональный дипломат хорошо понимает, что происходит. Он должен уйти в отставку».

При этом заместитель председателя «Батькивщины» выразил уверенность, что большинство украинских дипломатов воздержатся от «участия в преследовании политических оппонентов режима ЯНУКОВИЧА».