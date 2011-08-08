МВД: судебные исполнители составят акт о палатках на Крещатике

В случае неисполнения судебного решения о прекращении каких-либо акций на Крещатике возле Печерского райсуда Киева судебные исполнители составят соответствующий акт, после чего соответствующие коммунальные службы приступят к исполнению судебного решения.

Об этом УНИАН сообщили в Киевской милиции.

В Главном управлении МВД столицы отметили, что соответствующий акт о невыполнении решения суда может быть составлен завтра, 9 августа (т.е. начиная с 0 часов), а милиция будет обеспечивать общественный порядок.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ сегодня вечером заявил, что оппозиционеры ожидают, что этой ночью милиция прибегнет к силовым мерам по принудительному сносу палаточного городка возле Печерского райсуда Киева.

Он подтвердил, что около 20.30 в палаточный городок прибыли судебные исполнители, которые вручили депутатам решение суда о запрете проведения на Крещатике массовых акций.