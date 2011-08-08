Немцов о Путине, Тимошенко и Януковиче

Сопредседатель российской оппозиционной партии «За Россию без произвола и коррупции» Борис НЕМЦОВ считает, что “реакция Кремля, твердо защищающего ТИМОШЕНКО, продиктована вовсе не любовью к ней”.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Б.НЕМЦОВ подчеркнул: «Это самозащита» и добавил: «Ведь если ТИМОШЕНКО, подписав договор, совершила преступление, то ПУТИН либо подельник, либо соучастник, либо, на худой конец, свидетель. Без его участия в судебном процессе над ТИМОШЕНКО сам процесс ущербен, очевидно, политически ангажирован, и очевидно, никакого отношения к закону не имеет».

По его словам, «ПУТИН все это отлично понимает и защищает Юлю, чтобы накануне парламентских и президентских выборов в России не вляпаться в крайне неприятную историю».

Б.НЕМЦОВ подчеркнул, что он «не фанат ТИМОШЕНКО и не ее адвокат».

По его словам, в 2005 году Ю.ТИМОШЕНКО «своими безрассудными действиями создавала искусственный дефицит товаров, а многочисленные попытки перераспределить собственность закончились экономическим спадом на Украине и бегством капиталов».

В то же времи, отметил Б.НЕМЦОВ, «то, что сейчас происходит с ТИМОШЕНКО – это политическая расправа». «Расправа слабеющего на глазах, теряющего популярность Президента ЯНУКОВИЧА, рейтинг которого опустился до 13,4%, над главным оппозиционером Украины ТИМОШЕНКО».

Российский политик подчеркнул, что договор о поставках газа в Украину подписывался «в драматических условиях газовой войны 19 января 2009 года».

По его мнению, «безусловно, ни ПУТИН, ни ТИМОШЕНКО чистоплотностью не грешат». «Но совершать криминальные сделки друг с другом никогда бы не стали, поскольку уровень доверия между ними нулевой. В Кремле не забыли, кто был лидером Оранжевой революции и кто проводил курс на сближение с Западом и интеграцию в европейские структуры», - добавил он.

Как сказал Б.НЕМЦОВ, скорее всего, Ю.ТИМОШЕНКО «накануне президентских выборов во что бы то ни стало надо было урегулировать газовый конфликт с Москвой». «Зная ее характер, несложно догадаться, что скидка на газ на два года – ровно то, что позволяло ей заработать очки на предстоящих выборах. Она была уверена в победе, а что будет после, в том числе и с ценой на газ – ее волновало мало», - подчеркнул Б.НЕМЦОВ. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не предполагала, что цены на нефть превысят 100 долларов за баррель, а скидки исчезнут, она «также не знала, что к 2011 году цена на газ для Украины окажется выше, чем для Германии и Италии». «Она не понимала, что для друга БЕРЛУСКОНИ и главного бизнес-партнера ПУТИНА – Германии «Газпром» дает скидки более существенные, чем 20% для Украины», - добавил Б.НЕМЦОВ.

«То есть, мы видим классическое авантюрное поведение Юлии Владимировны, но криминалом здесь и не пахнет», - уверен Б.НЕМЦОВ.